В столице ведутся работы по очистке русла реки Бык (ВИДЕО)

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан проинспектировал место, где начались работы по очистке реки Бык. По его словам, река будет очищена на отрезке от улицы Михай Витязул до улицы Фередеулуй, но фактически работы начались с улицы Петру Рареш.

На месте подробно обсудили план действий, после чего была установлена техника и оборудование, необходимые для начала работ. Общая стоимость проекта составляет 3,5 млн леев. Средства предусмотрены в муниципальном бюджете и предназначены для очистки более 2 км русла реки. Срок выполнения работ – полтора месяца, – уточнил Чебан.

Как отметил градоначальник, решение об очистке реки было принято в связи с наводнениями, происходящими в этой зоне во время ливней. Комиссия проанализировала ситуацию и выдвинула конкретные предложения для выработки наиболее разумных решений проблемы.

Согласно договору, подписанному в 2017 году, работы будут выполняться подрядчиком АО Feraru-S, который тогда выиграл тендер, а также провёл работы на участке Михай Витязул – Петру Рареш. Стоимость контракта по проекту составляет 34 млн леев: были выполнены работы на сумму 2 млн леев, но проект был остановлен из-за нехватки средств.

В настоящее время мы анализируем возможность очистки и других частей реки Бык, поскольку её нынешнее состояние катастрофическое. Кроме того, одной из причин наводнения на улице Албишоара во время ливней является то, что река полна мусора и ила, – подчеркнул генпримар.

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