В столице ведут работы по дезинсекции жилых домов

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Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства провело дератизацию и дезинсекцию 247 жилых домов столицы, на площади 172 тыс. кв. м. На текущей неделе запланированы работы в 142 домах, а также в трёх муниципальных предприятиях.

По словам главы ГУЖКХБ Иона Бурдюмова, обработка от грызунов и насекомых проходит в приоритетном порядке там, где есть запросы от жильцов. Гражданам рекомендуют оставлять заявки на веб-сайте управления или примарии муниципия, пишет ipn.md.

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