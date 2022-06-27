В столице вдвое увеличилось число случаев COVID-19

В столице вдвое увеличилось число случаев COVID-19

На прошлой неделе число случаев коронавируса в столице увеличилось примерно на 50 процентов.

Об этом рассказал начальник Управления социальной защиты и здравоохранения Борис Гылкэ на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб. Так, за неделю зарегистрировали 121 новый случай заболевания COVID-19 по сравнению с 76 случаями двумя неделями ранее, пишет moldpres.md.

– В столице наблюдается тенденция к росту заболеваемости. Поэтому мы просим население избегать массовых мероприятий, соблюдать меры защиты и делать прививки от коронавируса. Пункты вакцинации открыты и работают в обычном режиме. Мы также рекомендуем сделать третью дозу вакцины. Сыворотки есть в наличии, поэтому мы призываем граждан обращаться в пункты иммунизации, — подчеркнул Гылкэ.

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