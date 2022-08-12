В столице в запертой квартире нашли труп мужчины

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Тело 63-летнего мужчины было найдено в квартире на улице Бернардацци.

В службу 112 позвонила женщина и сообщила, что почувствовала подозрительный запах из соседней квартиры. Соседа она не видела около 5 дней.

На место сразу же выехала полиция и обнаружила мужчину без признаков жизни. Судмедэксперты не обнаружили на теле погибшего признаков насильственной смерти, пишет deschide.md.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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