В столице в запертой квартире нашли труп мужчины

В столице в запертой квартире нашли труп мужчины

Тело 63-летнего мужчины было найдено в квартире на улице Бернардацци.

В службу 112 позвонила женщина и сообщила, что почувствовала подозрительный запах из соседней квартиры.  Соседа она не видела около 5 дней.

На место сразу же выехала полиция и обнаружила мужчину без признаков жизни. Судмедэксперты не обнаружили на теле погибшего признаков насильственной смерти, пишет deschide.md.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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