В столице в эти дни проходят молодежные спортивные мероприятия

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С 13 по 15 мая в Кишинёве проводится ряд спортивных мероприятий, направленных на развитие спорта, подготовку и участие спортсменов в национальных и международных соревнованиях для продвижения имиджа местного сообщества.

Так, по словам генерального примара Иона Чебана, молодые люди из Кишинёва могут принять участие в таких спортивных мероприятиях, как гребля на байдарках и каноэ в парке «Валя Морилор», Открытый чемпионат Кишинева по конному спорту в коммуне Будешты, Международный турнир по водному поло, посвящённый памяти заслуженного тренера Республики Молдова Георгия Осипова, в бассейне Специализированной спортивной школы по водному поло №4 «Георгий Осипов».

– Занятия спортом учат детей работать в команде и играть честно, также помогают стать здоровыми и уверенными в себе, – отметил градоначальник.

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