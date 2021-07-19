В столице увеличили количество площадок для проведения сельскохозяйственных ярмарок

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Теперь у отечественных производителей будет 26 мест для реализации своей продукции.

Заместитель примара Ольга Урсу заявила сегодня на онлайн-заседании глав муниципальных служб, что к количеству мест, предназначенных для продажи местных продуктов, добавилось ещё девять.

Начиная с сегодняшнего дня, 19 июля, мы добавили девять мест к числу постоянных ярмарок по продаже местной сельскохозяйственной продукции. Местные сельхозпроизводители должны обратиться в претуры секторов, чтобы получить разрешение на торговлю в этих новых местах, – пояснила Урсу.

Девять новых площадок будут работать до 31 августа, пишет moldpres.md. Срок их работы может быть продлён по запросу.

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