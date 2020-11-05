В столице утверждены новые правила уличной торговли

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Экономические агенты, осуществляющие торговлю в столице посредством киосков и подобных единиц, получат уведомления от претур секторов о новых требованиях для реализации данного вида деятельности. Соответствующее распоряжение подписал сегодня генпримар Ион Чебан.

Согласно документу, в зонах отдыха, а также по периметру центральных улиц и проспектов города запрещается размещать объекты уличной торговли, кроме мест, утверждённых Муниципальным советом Кишинёва и в рамках разрешённых мероприятий и ярмарок. Также будет проведена инвентаризация мобильных единиц уличной торговли (будки, ларьки и т. д.) в каждом секторе.

Претуры должны определить возможные участки для сдачи в аренду, которые будут выставлены на аукцион (II этап), и в течение 30 дней предоставить соответствующую информацию в Муниципальную комиссию по организации и проведению аукционов.

Экономических агентов уведомят о необходимости эвакуации торговых единиц по истечении срока действия схем размещения в случае их несоответствия условиям, предусмотренным новым Регламентом. При этом будет продлён срок действия схем размещения существующих объектов, соответствующих новым требованиям, до проведения аукциона, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Претуры должны будут ежемесячно предоставлять вице-примарам отчёты о ходе эвакуации объектов уличной торговли.

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