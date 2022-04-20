В столице у курьера украли 5 дорогих телефонов

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Инцидент произошёл ​​вчера вечером на одной из улиц в центре города.

Потерпевший рассказал полиции, что мужчина заказал онлайн 5 мобильных телефонов iPhone 13 Pro Max. Курьер доставил гаджеты во двор заказчика. Потенциальный покупатель взял телефоны, чтобы проверить, и убежал вместе с ними, пишет deschide.md.

Ущерб оценивается почти в 150 тыс. леев. Правоохранители возбудили уголовное дело. Преступник разыскивается.

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