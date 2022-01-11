В столице турфирма делала клиентам поддельные COVID-справки (ВИДЕО)

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C октября по декабрь 2021 года сотрудники полиции проводили проверки в одной из туристических компаний, расположенной в Кишинёве.

Как выяснилось, сотрудники турфирмы подделывали медицинские справки с тестами на Covid-19, которые выдавала частная медицинская лаборатория. Сертификаты предназначались для клиентов, выезжавших за границу на отдых или работу.

В результате прошедших обысков в офисе турагентства обнаружили компьютерную технику, где содержались образцы поддельных медицинских справок, распечатанные сертификаты, документы с данными уже зарегистрированных граждан, мобильные телефоны и пр.

Параллельно была выявлена ещё одна компания, основанная теми же лицами. Её сотрудники выдавали приглашения на работу за границей и составляли индивидуальные трудовые договоры для облегчения лицам въезда на территорию стран Шенгенской зоны. За подобные услуги граждане платили суммы от 500 до 1000 евро.

Задержанным сотрудникам турфирмы грозит штраф от 27 500 до 47 500 леев, общественные работы или лишение свободы на срок до 5 лет.

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