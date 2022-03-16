В столице трое приятелей угнали автомобиль, чтобы покататься (ВИДЕО)

В столице трое приятелей угнали автомобиль, чтобы покататься (ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции Буюкан задержали трёх уроженцев Каларашского района по подозрению в угоне автомобиля.

К правоохранителям обратился 29-летний мужчина. Он сообщил о пропаже Volkswagen. Ущерб потерпевший оценил в 50 000 леев.

Подозреваемые вскоре были задержаны, а угнанную машину нашли на одной из столичных улиц. Возбуждено уголовное дело, нарушителям грозит штраф до 67 500 леев или от года до 3 лет тюрьмы.

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