В столице трое пьяных парней взяли в заложницы девушку (ВИДЕО)

В столице трое пьяных парней взяли в заложницы девушку (ВИДЕО)

Молодые люди из Кишинёва и Каларашского района были задержаны сотрудниками инспектората полиции Буюкан.

К правоохранителям обратилась сама пострадавшая – сообщила, что её насильно удерживают в квартире. На место происшествия выехала оперативная группа. 20-летнюю девушку удалось освободить, трое подозреваемых были задержаны.

Как выяснилось, жертва приехала в гости к двум знакомым вместе с другом. Молодые люди изрядно выпили и стали насильно удерживать гостью в квартире. За то, чтобы выпустить её, приятели требовали 6 000 леев. Девушке удалось позвонить в службу 112 и попросить о помощи.

За совершённое деяние нарушителям грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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