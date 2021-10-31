В столице таксист сбил девушку на “зебре” и сбежал с места ДТП

В столице таксист сбил девушку на “зебре” и сбежал с места ДТП

Инцидент произошёл минувшей ночью на пересечении бульвара Штефана чел Маре и улицы Василе Александри. Водитель такси сбил девушку на “зебре”, влетел в светофор и повалил его, после чего сбежал с места ДТП. 

Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. Возбуждено уголовное дело, полиция принимает все меры для установления личности и местонахождения водителя, пишет echipa.md.

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