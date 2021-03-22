В столице судью задержали при получении взятки

В столице судью задержали при получении взятки

Служитель Фемиды подозревается в извлечении выгоды из влияния. Его задержали сотрудники Антикоррупционной прокуратуры.

Согласно материалам дела, подозреваемый потребовал у экономического агента взятку, пообещав взамен убедить своих коллег принять благоприятное решение по гражданскому делу. Судью заключили под стражу на 72 часа.

Кроме того, прокуратура возбудила уголовное дело по факту активной коррупции на имя экономического агента.

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