В столице стерилизуют порядка 1800 домашних животных

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Около 1800 домашних кошек и собак будут бесплатно стерилизованы в столице до 1 сентября текущего года. Об этом сообщил и.о. начальника Отдела контроля и защиты животных Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства (ГУЖКХБ) Карл Луганов.

– У некоторых людей нет денег на стерилизацию домашних питомцев, из-за этого растет количество бездомных животных, которых нужно вылавливать. Это более дорогостоящая процедура, чем стерилизация, – отметил Карл Луганов.

В рамках проекта домашние животные будут стерилизованы, чипированы и вакцинированы от бешенства. Им также будет выдан ветеринарный паспорт, передает ipn.md.

Бесплатно стерилизовать своих домашних животных – не более двух и только самок – могут пенсионеры и малоимущие люди. Для этого нужно заполнить заявку на странице www.dglca.md, в рубрике “Запрос для стерилизации”, или по номеру телефона: (0 22) 99 77 77. В течение недели после подачи заявления владельцам животных сообщат, когда они смогут прийти и стерилизовать своих питомцев.

Для реализации данного проекта в муниципальном бюджете предусмотрено около полутора миллионов леев.

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