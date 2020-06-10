В столице стартовала программа добровольного донорства крови

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С 10 по 25 июня в Кишинева проводится акция, приуроченная ко Всемирному дню доноров крови.

Приём доноров и забор компонентов крови будут осуществляться учреждениями, оказывающими первичную медико- санитарную помощь. Как сообщают в примарии, в каждом секторе столицы организованы 4 пункта с 6-часовым графиком работы и способностью принять 20 доноров в час.

Мероприятия будут проводиться в строгом соответствии с необходимыми мерами по предотвращению рисков заражения COVID-19. На входе у граждан будут измерять температуру. Доступ к пунктам будет разрешён только при наличии масок и после обработки рук дезинфицирующим раствором. Также в зонах ожидания будут следить за соблюдением социальной дистанции в 1 метр.

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