В столице стартовал фестиваль “Приветствую тебя, Кишинёв!”

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Сегодня начался муниципальный фестиваль, посвящённый 585-летию первого документального упоминания Кишинёва, которое отмечается 17 июля.

Как рассказал Ион Чебан, мероприятия продлятся до субботы и будут организованы в разных секторах. Фестиваль включает в себя различные культурно-художественные мероприятия: выставки и тематические круглые столы, встречи с писателями, музыкальные концерты различных жанров.

Для желающих проходят кинопоказы, соревнования по шахматам, шашкам и нардам, продаются художественные произведения, работают эко-ярмарки местных производителей, организованы туристические маршруты “Кишинёв сегодня и в прошлом” и многое другое.

В этом году мы решили широко отметить годовщину Кишинёва. Мы ставим акцент на достопримечательностях города и людей, которые представляют столицу. Мы хотим бережно сохранить то, что унаследовали от наших предков. Наш долг – сделать всё возможное, чтобы оставить нашим детям современный и цивилизованный город, – подчеркнул Чебан.

Генпримар отметил, что сейчас начался новый этап развития Кишинёва, и в каждом секторе и каждом пригородном населённом пункте осуществляются десятки инфраструктурных проектов.

Сейчас одновременно реализуются десятки проектов в разных сферах – такого в Кишинёве не было с момента обретения Республикой Молдова независимости. В будущем мы намерены реализовать проекты по привлечению молодых специалистов и их возвращению в Кишинёв из-за границы для открытия собственного бизнеса, – добавил градоначальник.

С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте примарии.

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