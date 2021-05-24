В столице станет меньше вулканизаций

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Столичные власти намерены сократить количество вулканизаций в городе. Вице-примар Кишинёва Инга Ионесий сообщила сегодня на заседании глав муниципальных служб, что их число на Ботанике и Чеканах велико – более 40 единиц на сектор.

В то же время у многих истёк срок действия схем размещения.

– Вулканизации, срок действия схем размещения которых истёк или которые неправильно расположены, будут демонтированы, – сказала вице-примар.

По её словам, в положение об уличной торговле, в части, касающейся вулканизаций, будут внесены изменения, пишет moldpres.md.

– Стратегия уличной торговли будет окончательно доработана к августу. Мы внесем серьёзные изменения в часть, связанную с деятельностью вулканизаций. Многие из них находятся в плачевном состоянии и расположены несоответствующим образом, что затрудняет движение пешеходов или транспорта, – заключила Ионесий.

На территории Кишинёва действуют около ста вулканизаций. Большинство из них расположено на Ботанике и Чеканах.

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