В столице спилили более 3000 деревьев, пострадавших в результате стихии

В столице спилили более 3000 деревьев, пострадавших в результате стихии

Более 3000 деревьев, пострадавших в результате непогоды в столице, были спилены и вывезены в начале прошлой недели. Об этом сегодня сообщила глава Ассоциации зелёных насаждений Виктория Коваль на оперативном совещании руководителей муниципальных служб. 

По словам чиновницы, после проведения лесозаготовительных и эвакуационных работ было собрано более 370 кубометров древесины.

– В настоящее время проводятся работы по уборке дворов жилых домов. Специалисты установили, что после дождя и сильного ветра состояние деревьев очень плохое. Если будут новые катаклизмы, последствия могут быть серьёзными. Поэтому в скором времени мы проведем новые работы по очистке насаждений, — продолжила Коваль.

Также продолжаются работы по ремонту электросетей. Последствия непогоды должны быть ликвидированы до конца этой недели, сообщает moldpres.md.

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