В столице создадут кадастр зелёных насаждений

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Концепция проекта по разработке геоинформационной системы была утверждена Муниципальным советом Кишинёва в четверг. Ответственным за создание спецификации является Главное жилищно-коммунальное управление, которое занимается разработкой стратегии по управлению зелёными насаждениями и их расширению.

По данным муниципальных властей, в последние десятилетия Кишинёв потерял много гектаров насаждений из-за обезлесения, бессистемного строительства в зелёных зонах, неадекватного управления и отсутствия стратегического видения расширения зелёных зон. В 1990 году площадь зелёных насаждений на территории муниципия составляла 4 141,0 га, а в 2018 году – уже 3 656,9 га. Сегодня неизвестно, каковы точные границы зелёных насаждений, количество, виды и состояние деревьев и кустарников в городе.

Как уточнил начальник отдела жилищно-коммунального управления Василе Ефрос, геоинформационная система „Кадастр зелёных насаждений в городе Кишинёв” будет содержать конкретную информацию и данные обо всех составляющих зелёных насаждений – парках, садах, скверах, а также о зелёных насаждениях во дворах домов, одиночных деревьях и т.д. Будут содержаться и данные об их фитосанитарном состоянии, ботанических особенностях деревьев и кустарников, а также об их расположении на карте в формате ГИС.

Кадастр предоставит возможность идентифицировать деградированные участки земли, которые могут быть использованы для расширения зелёных насаждений, пишет ipn.md.

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