В столице сотрудница полиции попалась на взятке

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На сотрудницу Национального инспектората общественной безопасности в НАЦ пожаловался водитель.

По его словам, она пообещала за взятку стереть из системы учёта имеющиеся у водителя 13 штрафных пунктов. За “услугу” попросила 130 евро. Деньги были переведены на счёт подозреваемой.

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры начали расследование. Проводятся меры для установления всех подозреваемых.

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