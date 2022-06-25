В столице состоятся культурные мероприятия по случаю Дня народного костюма

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Министерство культуры подготовило ряд мероприятий по случаю Национального дня народного костюма, который отметят в воскресенье, 26 июня.

Праздник посвящён продвижению художественной вышивки на рубашке – элемента культурной идентичности в Молдове и Румынии, представленного для включения в список элементов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Мероприятия пройдут в Национальном музее этнографии и естественной истории (11:00-13:00) и в Культурно-природном заповеднике «Старый Оргеев» (10:00-21:00).

В Национальном музее этнографии будут представлены традиционные молдавские костюмы разных районов. Праздник будет сопровождаться сольными концертами Национального оркестра народной музыки «Лэутарий» под управлением народного артиста Николае Ботгроса. Для публики будут организованы интерактивные конкурсы. У присутствующих будет возможность поучаствовать в творческих мастерских, приобрести уникальные изделия на ярмарке народных умельцев, продегустировать вина, пишет moldpres.md.

На территории заповедника «Старый Оргеев» будут работать мастерские вышивки, выступят творческие коллективы. Публике будут представлены национальные костюмы и бессарабские домотканные ковры, а также национальные рубашки. В рамках мероприятия пройдёт тематическая выставка «Путешествие знаков во времени», а также состоится ярмарка народных мастеров. Завершится программа сольным концертом Вали Богян.

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