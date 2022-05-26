В столице состоялась презентация книги «Идентичность Кишинёва: городская археология»

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Как рассказал генеральный примар Ион Чебан, книга является седьмой в серии «Идентичность Кишинёва» и полностью посвящена городской археологии. Работа выполнена при финансовой поддержке примарии Кишинёва.

– За последние 200 лет Кишинёв претерпел процесс непрерывной урбанизации, но его археологическое наследие менее известно. Благодарю координаторов работы за их усилия по объединению профильных исследований по городской археологии Кишинёва. Она стала актуальной для современных научных исследований, поскольку состоит из уникальных знаний об истории города, – отметил градоначальник.

Авторы также утверждают, что быстрорастущая индустрия туризма предлагает возможности для развития городской археологии, актуальных исследований и музеефикации памятников. В книгу включён и список археологических памятников на нынешней территории муниципия Кишинёв.

– Этот сборник исследований внесёт непосредственный вклад в повышение осведомлённости общественности об археологическом наследии Кишинёва и о необходимости его защиты, изучения и надлежащего использования, – рассказал Ион Чебан.

Также, по его словам, эта книга является данью уважения всем археологам, которые внесли свой вклад в изучение археологического наследия Кишинёва.

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