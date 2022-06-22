В столице состоится Международный турнир по кикбоксингу

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Около 250 кикбоксёров из Кишинёва и из-за рубежа померяются силами на Международном турнире в рамках «Кубка генерального примара муниципия Кишинёв-2022» по кикбоксингу. Соревнования пройдут 24-26 июня в Легкоатлетическом манеже.

Турнир организован примарией Кишинёва, Главным управлением образования, молодёжи и спорта и спортивным клубом Garuda и согласован с Национальной федерацией восточного кикбоксинга.

– Цель турнира – популяризация кикбоксинга среди детей и молодёжи не только как боевого искусства, но как целой философии и образа жизни, достижение совершенства в физическом и духовном плане. Спорт помогает укрепить сотрудничество различных спортивных организаций в муниципии и других населённых пунктах Республики Молдова, – подчеркнул Ион Чебан.

Расписание соревнований:

24 июня:

– 09:00-11:00 – прибытие команд, регистрация спортсменов;

– 15:00 – семинар судей.

25 июня:

– 11:00-15:00 – любительская борьба;

– 15:00-18:00 – полупрофессиональная борьба;

– 19:00 – официальное открытие;

– 19:30-23:00 – борьба профессиональных спортсменов.

26 июня:

– итоги турнира;

– техническое заседание с судьями;

– отъезд команд и спортсменов.

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