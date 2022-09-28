В столице состоится Экономический форум “Invest in Chișinău”

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Экономический форум муниципия Кишинёв 2022 года “Invest in Chișinău” стартует в пятницу и продолжится 1 октября. В мероприятии примут участие более 500 гостей: бизнесмены, эксперты в области экономики, иностранные инвесторы и доноры, представители академических кругов и ассоциативного сектора, а также официальные делегации городов-побратимов и городов-партнёров Кишинёва.

– Мероприятие направлено на создание моста связи с потенциальными инвесторами и на активизацию внедрения инвестиционных проектов, которые приносят пользу деловому сообществу, а также поддерживают строительство современного города с развитой инфраструктурой и качественными услугами, обеспечивая тем самым лучшие условия жизни для жителей города, – уточняет примария муниципия Кишинёв, которая выступает организатором мероприятия.

В ходе встречи будут рассмотрены различные темы, направленные на привлечение инвестиций в муниципий Кишинёв: проблемы и возможности столичных инвесторов, городское развитие с точки зрения предпринимателей, Кишинёв – зелёный город, умный город, мобильность и городской туризм, устойчивое развитие муниципия и др.

Также в рамках форума будет представлена Стратегия развития муниципия Кишинёв на 2020-2030 годы, инвестиционная карта столицы, которая включает более 60 привлекательных инвестиционных целей в таких областях, как: недвижимость, земля, социально-образовательная и развлекательная сферы, а также объекты для государственно-частного партнёрства, связанные с модернизацией сети общественного освещения, внедрением электронных ваучеров, реализацией проекта электронных парковок, оптимизацией движения за счёт включения альтернативного транспорта, управления твёрдыми отходами, передаёт ipn.md.

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