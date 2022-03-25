В столице сохраняется “жёлтый код” в связи с коронавирусом

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Ношение маски остаётся обязательным в общественном транспорте, медицинских учреждениях и аптеках, учреждениях временного размещения, магазинах и торговых центрах, отмечается в последнем решении муниципальной Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью.

В то же время рекомендуется носить маски во всех закрытых помещениях, в особенности на рабочем месте, в кинотеатрах, театрах, на заседаниях и собраниях и т.п.

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