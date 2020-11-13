В столице снова заработают общественные и реабилитационные центры для детей

В столице снова заработают общественные и реабилитационные центры для детей

Примария Кишинёва сообщает, что с понедельника, 16 ноября, возобновят работу дневные центры, подведомственные ​Муниципальному управлению по защите прав детей.

В соответствии с решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, возобновляется деятельность следующих профильных центров:

Общественные центры для детей и молодёжи в Кишинёве:

  • Сектор Чеканы: “Convorbitorul”, “Speranța”, “Evrica”;
  • Сектор Центр: “Andrieș”, “Dacia”, “Elada”, “Fantastic”, “Buburuza”, “Fantastic CeCE-Fel”;
  • Сектор Ботаника: “Viitorul”, “Sparta”, “Cosmos”, “Albatros”, “Flacăra”, “Orizont”, “Satelit”;
  • Сектор Буюканы: “Eurica”, “Vatra”;
  • Сектор Рышкановка: “Atlant”, “Spartanii”, “Florilor”, “Atlet”, “Speranța”, “Andrieș”.

Реабилитационные центры:

  • Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями “Casa Speranței” (ул. К. Вырнав, 1);
  • Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями “Atenție” (ул. И. Ботезаторул, 1);
  • Дневной центр “Start” (ул. Гренобля, 163/5);
  • Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями (бул. Траян, 23/1);
  • Муниципальный центр временного размещения и реабилитации детей раннего возраста (ул. Куза-Водэ, 29/4).

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