В столице снизилось число случаев коронавируса среди педагогов

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Временно исполняющий обязанности руководителя Главного управления образования, молодёжи и спорта Андрей Павалой рассказал на сегодняшнем заседании начальников муниципальных служб, что с 8 по 14 ноября в столице выявили 61 новый случай коронавируса среди учащихся и 9 – у преподавателей.

Всего на данный момент коронавирусом болеют 34 педагога.

Стоит отметить, что уровень вакцинации сотрудников медицинской и образовательной сфер в столице составляет порядка 97% и 96% соответственно.

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