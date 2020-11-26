В центре Кишинёва снесли “выросший” на месте остановки торговый центр (ФОТО)

В центре Кишинёва снесли “выросший” на месте остановки торговый центр (ФОТО)

Остановка общественного транспорта на бульваре Штефана чел Маре между улицами Тигина и Армянской, которая со временем превратилась в торговый центр, была демонтирована минувшей ночью. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан. 

По словам градоначальника, павильон с 4 магазинами работал целых два года, несмотря на решение суда, согласно которому муниципальные помещения должны были быть освобождены по причине истёкшего срока аренды. Ион Чебан подчеркнул, что больше не допустит того, чтобы Кишинёв был похож на один большой рынок.

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