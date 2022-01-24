В столице с поличным задержали закладчика наркотиков (ВИДЕО)

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23-летнего жителя Кишинёва задержали с поличным во время того, как он прятал на одной из улиц наркотики.

Впоследствии по месту жительства задержанного прошли обыски. В результате было изъято около 450 г марихуаны, 6 упаковок с растительной массой, весы и самодельное устройство для употребления наркотиков. Как выяснилось, запрещённые вещества мужчина сбывал через приложение Telegram. Все найденные наркотики на сумму свыше 135 000 леев отправлены на последующую экспертизу.

Мужчина признал себя виновным, ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. Согласно действующему законодательству, ему грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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