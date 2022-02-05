В столице с поличным задержали двоих наркоторговцев. Среди них — сотрудник полиции

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Минувшей ночью столичные правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Один из задержанных — 26-летний сотрудник полиции. Его сообщник – 20-летний мужчина. В результате обысков в их автомобиле обнаружили наркотические вещества разных видов.

Возбуждено уголовное дело, виновным грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности сроком от 2 до 5 лет.

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