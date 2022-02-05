В столице с поличным задержали двоих наркоторговцев. Среди них — сотрудник полиции

В столице с поличным задержали двоих наркоторговцев. Среди них — сотрудник полиции

Минувшей ночью столичные правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

Один из задержанных — 26-летний сотрудник полиции. Его сообщник – 20-летний мужчина. В результате обысков в их автомобиле обнаружили наркотические вещества разных видов.

Возбуждено уголовное дело, виновным грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности сроком от 2 до 5 лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md