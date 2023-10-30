В столице молодой мужчина выбросился с 15-го этажа

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Трагедия произошла сегодня утром на улице Мелестиу.

По данным полиции, в службу 112 позвонил прохожий и сообщил, что мужчина выпрыгнул с общего балкона на 15-м этаже многоквартирного дома. Приехавшие на место ЧП врачи констатировали, что в результате полученных травм 24-летний гражданин скончался.

Следов насилия на теле погибшего не было, пишет echipa.md. Мужчина не оставил прощальной записки,.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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