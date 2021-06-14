В столице ротвейлер напал и покусал людей: полиция нашла хозяйку собаки

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Хозяйкой ротвейлера, который укусил вчера двух человек в секторе Чеканы, оказалась 50-летняя женщина. О том, как объяснила инцидент женщина, рассказала пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати.

– Женщина живёт в частном доме. Она сказала полицейским, что не заметила, когда собака выбежала со двора. Также она предъявила документы, подтверждающие, что ротвейлер принадлежит ей, – сказала Наталья Стати.

Хозяйке ротвейлера грозит административное наказание за нарушение правил содержания собаки. На данный момент проводится экспертиза, которая установит степень и тяжесть вреда, причинённого пострадавшим. Обстоятельства инцидента выясняются, передаёт unimedia.info.

Инцидент произошёл накануне на улице Волунтарилор в столичном секторе Чеканы. Ротвейлер напал на людей на игровой площадке. В результате пострадали два человека, в том числе несовершеннолетний.

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