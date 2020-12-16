В столице ремонтируются 6 подземных переходов. Работы ещё в нескольких уже завершены (ФОТО)

Постепенно будут восстановлены все столичные подземки, заверил на своей странице в соцсети Ион Чебан.
Так, на данный момент работы ведутся в подземных переходах:
- на улице Каля Ешилор (Буюканы);
- у бывшего кинотеатра “Флакэра” (Буюканы);
- на Алеку Руссо, 59/4 (Чеканы);
- на Хынчештском шоссе, 143/1 (возле Южного автовокзала, Центр);
- на пересечении бульвара Дачия и улицы Теилор (Ботаника);
- на пересечении бульвара Дечебал и улицы Николае Титулеску (Ботаника).
В то же время в подземных переходах на улице Алеку Руссо, 2/1 и возле Цирка работы были завершены. Полностью был отремонтирован и переход у ТЦ Shopping MallDova. В настоящее время обсуждается проект восстановления подземки на пересечении бульваров Дачия и Траян. Во всех переходах установят камеры видеонаблюдения.
– В городе 20 подземных переходов. Постепенно все они будут отремонтированы. Люди должны чувствовать себя в безопасности, когда пользуются ими. Это наш приоритет, – подчеркнул градоначальник.
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