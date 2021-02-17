В столице рецидивист украл кузов автомобиля (ВИДЕО)

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26-летнего мужчину задержали.

В полицию поступило сообщение о том, что с улицы Иона Крянгэ был похищен кузов автомобиля Rover. Потерпевший оценил ущерб в 4 000 леев.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Подозреваемый вскоре был задержан. Ранее судимый мужчина признал свою вину и вернул похищенное имущество владельцу.

В соответствии с действующим законодательством, правонарушителю грозит штраф от 32 500 леев до 67 500 леев, неоплачиваемые работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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