В столице рецидивист похитил велосипед, оставленный хозяином без присмотра (ВИДЕО)

0

36-летний ранее судимый житель столицы был задержан за кражу.

В полицию обратился 38-летний мужчина и сообщил, что ненадолго оставил велосипед перед церковью. Выйдя из храма, транспортного средства не обнаружил. Ущерб составил 3 000 леев.

Полиция изучила видеозаписи с камер наблюдения и установила личность подозреваемого. Злоумышленник вскоре был задержан. Он признал свою вину и рассказал, что продал украденный велосипед за 600 леев.

Гражданину грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.