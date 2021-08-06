В столице рецидивист похитил велосипед, оставленный хозяином без присмотра (ВИДЕО)

В столице рецидивист похитил велосипед, оставленный хозяином без присмотра (ВИДЕО)

36-летний ранее судимый житель столицы был задержан за кражу. 

В полицию обратился 38-летний мужчина и сообщил, что ненадолго оставил велосипед перед церковью. Выйдя из храма, транспортного средства не обнаружил. Ущерб составил 3 000 леев.

Полиция изучила видеозаписи с камер наблюдения и установила личность подозреваемого. Злоумышленник вскоре был задержан. Он признал свою вину и рассказал, что продал украденный велосипед за 600 леев.

Гражданину грозит штраф до 67 500 леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

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