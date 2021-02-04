В столице рецидивист ограбил авто на глазах у владелицы. Злоумышленника поймали

В столице рецидивист ограбил авто на глазах у владелицы. Злоумышленника поймали

39-летний житель столицы был задержан за ограбление. Мужчина недавно освободился из тюрьмы.

Инцидент произошёл в конце января. Злоумышленник проник в автомобиль и украл из салона духи и золотой крестик. На месте преступления его застала 38-летняя владелица машины. Женщина попыталась остановить грабителя, однако тот оттолкнул её и убежал. Пострадавшая обратилась в полицию.

Вскоре виновный в совершении преступления был задержан, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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