В столице рецидивист обокрал прохожую, брызнув баллончиком в лицо (ВИДЕО)

В столице рецидивист обокрал прохожую, брызнув баллончиком в лицо (ВИДЕО)

27-летний житель столицы был задержан за грабёж.

В полицию сектора Ботаника обратилась гражданка. 56-летняя женщина рассказала, что во дворе дома к ней подошёл мужчина, распылил в лицо слезоточивый газ и отобрал накопитель данных (жёсткий диск), после чего сбежал с места преступления. Ущерб был оценён в 5 600 леев.

Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции подозреваемый был задержан. Мужчину доставили в инспекторат, он признал свою вину. Ранее гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит от 5 до 7 лет тюрьмы.

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