В столице реализован проект по популяризации астрономии среди детей

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Реализован проект по популяризации неформального образования и организации качественного досуга детей путем изучения астрономических наук.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, инициатива была реализована в рамках программы по гражданскому бюджету Кишинева на 2021 год и относится к тематической области инноваций, исследований и образования. Проект направлен на изучение и познание астрономии, предоставление детям возможности бесплатно исследовать Вселенную с помощью высокопроизводительного телескопа – незаменимого инструмента в исследовании земного и космического мира на различных расстояниях.

В творческом центре Floarea Soarelui авторы проекта организовали мастер-классы “Детский мир – Солнечная система и ее чудеса”, в которых приняла участие группа детей и педагогов принимающего учреждения.

– У ребят была возможность узнать много нового об астрономии, Солнечной системе, планетах, астрономических явлениях. Они также смогли исследовать вселенную с помощью информационных материалов, презентаций и рисунков. Также для детей была организована экскурсия в столичный Музей космонавтики, где они смогли больше узнать об освоении космоса, – отметил Ион Чебан.

Во второй части мероприятия состоялся конкурс рисунков, дети были награждены дипломами. Мероприятия координировались Главным управлением образования, молодежи и спорта, творческим центром Floarea Soarelui и группой реализации проекта.

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