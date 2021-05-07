В столице разыскивают угонщиков автомобилей (ВИДЕО)

В столице разыскивают угонщиков автомобилей (ВИДЕО)

Граждан, которые узнали молодых людей на видео, просят сообщить имеющуюся информацию по номерам: 076 777 761 или 060 146 664.  Конфиденциальность гарантируется. 

В первом случае был угнан “Ваз”, припаркованный во дворе дома на улице Михаила Садовяну. Инцидент произошёл 5 февраля.

Во втором случае угнали “Toyota Auris” – также на Чеканах, на улице Петру Заднипру. Преступление произошло 21 февраля.

По факту угона транспортных средств возбуждены уголовные дела. Виновным грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

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