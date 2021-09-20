В столице разыграют 20 бесплатных абонементов на горячую воду и отопление (ВИДЕО)

В столице разыграют 20 бесплатных абонементов на горячую воду и отопление (ВИДЕО)

Жители столицы, которые оплатят до 30 сентября задолженность по отоплению, и те, у которых долг отсутствует, автоматически станут участниками розыгрыша, организуемого АО “Termoelectrica”. 20 семей-победителей получат бесплатные абонементы на тепло и горячую воду на декабрь.  

Розыгрыш состоится в День города и пройдёт в электронном формате. На мероприятии будут присутствовать члены организационной комиссии и представители СМИ, его будут транслировать на странице предприятия в Facebook и на портале www.privesc.eu. С победителями свяжутся и пригласят в офис АО “Termoelectrica” для получения приза.

Розыгрыш проводится предприятием ежегодно с 2017 года.

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