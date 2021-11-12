В столице разоблачили банду, которая продавала наркотики через Telegram (ВИДЕО)

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Двое мужчин и женщина задержаны по обвинению в продаже наркотических веществ через приложение Telegram.

Наблюдение за подозреваемыми велось в течение 2 месяцев. Как было установлено, члены группы закупали наркотики оптом, после чего расфасовывали и передавали курьерам, которые оставляли “закладки” по всему городу.

Организатором и администратором интернет-магазина оказался бывший служащий-контрактник Национальной армии. Ежедневный доход от торговли составлял более 10 000 леев.

В ходе обысков полиция изъяла более 600 граммов марихуаны, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, электронные весы и пр. Общая стоимость найденных запрещённых веществ составляет около 120000 леев. Кроме того, по Кишинёву было выявлено более 70 мест, где курьеры оставляли пакетики с наркотиками.

Задержанным лицам грозит лишение свободы сроком от 7 до 15 лет.

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