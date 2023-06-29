В столице растёт число случаев заболевания энтеровирусной инфекцией

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Врачи-инфекционисты предупреждают: начался сезон энтеровирусных инфекций. Случаи обычно регистрируются до сентября, болезнь чаще поражает детей. За последнюю неделю только в столице число заболевших практически удвоилось – 41 человек.

С начала года в муниципии Кишинёв подтверждено 98 случаев энтеровирусных инфекций, в основном у детей. 52 потребовалась госпитализация, передаёт radiomoldova.md.

– За последнюю неделю был зарегистрирован 41 случай, из них 38 – у детей, – сообщила врач столичного Центра общественного здоровья Зинаида Коврик.

Избежать заражения кишечной инфекцией можно строго соблюдая правила гигиены, утверждают врачи. Также обязательно тщательно мыть руки перед едой, а продукты питания подвергать термической обработке и тщательной чистке перед употреблением.

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