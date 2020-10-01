В столице проводят теплоизоляцию общественных зданий: работы начнутся в 6 детсадах (ФОТО, ВИДЕО)

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В рамках проекта “Энергоэффективность и теплоизоляция зданий в Кишинёве” будет осуществлена теплоизоляция помещений 6 столичных детских садов, которые посещают около 2 300 детей.

Об этом сообщил Ион Чебан, который подписал сегодня договор с первым подрядчиком, выигравшим тендер на проведение работ в 6 детских садах (№167, №146, №34, №112, №225, №127). Работы продлятся 12 месяцев.

Это долгожданный и особенный проект, потому что его непосредственными бенефициарами являются дети. Общая стоимость проекта составляет 25 миллионов евро и реализуется примарией муниципия Кишинёв при финансовой поддержке партнёров по развитию, ЕБРР, ЕИБ и Фонда E5P, – рассказал генпримар.

В указанных детсадах будут отремонтированы внешние стены, крыши, подвалы и инженерные сети, будет заменено оборудование в пищевых блоках, на крышах будут установлены солнечные панели, а также будут проведены другие работы. Учреждения будут подключены к интеллектуальному автоматическому учёту для удалённого мониторинга и более эффективного планирования бюджета.

Первый этап проекта предусматривает теплоизоляцию 23 зданий – государственных учреждений: детских садов, лицеев, спортивных школ и больниц. Были проанализированы более 300 учреждений и выбраны те из них, которые приносят убытки муниципальному бюджету из-за неэффективной траты ежегодных финансовых ассигнований на оплату счетов за потребление и техническое обслуживание.

В этом месяце примария Кишинёва также объявит тендер по остальным 3 пунктам, предусматривающим теплоизоляцию 3 больниц и 14 лицеев/ спортивных школ.

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