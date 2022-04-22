В столице проводят кампанию по предотвращению краж в общественном транспорте

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Столичная полиция запустила кампанию под девизом “Выбирайте безопасность, воры не меняют работу!”.

Граждан призывают быть бдительными, так как во время пасхальных праздников традиционно увеличивается число карманных краж в общественном транспорте, пишет moldpres.md. Полиция предупреждает, что карманники особенно часто орудуют в забитых пассажирами троллейбусах, автобусах и маршрутках. Злоумышленники обычно работают в группах: пока одни отвлекают жертву, другие похищают ценные вещи.

С начала года в Кишинёве было зарегистрировано 207 краж. Для сравнения, в прошлом году за аналогичный период зафиксировали 91 случай хищения имущества.

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