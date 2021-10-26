В столице прошли рейдовые проверки автотранспорта (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по надзору за автомобильным транспортом и дорожным движением Управления полиции Кишинёва проверили автомобили служб такси и транспортные единицы муниципальных предприятий.

Всего за неделю было проверено около 134 единиц транспорта. В результате было выявлено 68 нарушений, включая: дефекты тормозной системы или рулевого механизма, неполадки в работе осветительных или сигнальных устройств, эксплуатацию переоборудованных автомобилей без разрешения, несанкционированное размещение рекламы на автомобилях и т.д.

В отношении 49 допустивших нарушения водителей, а также 4 транспортных операторов составлены протоколы. Изъято 10 номерных знаков.

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