В столице прошла масштабная акция по высадке деревьев (ФОТО)

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В нескольких секторах столицы сегодня высадили около 600 деревьев. Как сообщили в примарии, в акции участвовали волонтёры, спортсмены и все желающие внести свой вклад в благоустройство и озеленение города.

Вместе с представителями муниципальных служб на посадку вышли молодые люди из Национальной лиги молодёжи Молдовы и Кишинёвского муниципального молодёжного центра, участники проекта verde.md, представители спортивного клуба “GARUDA”, волонтёры организации “Tinerii iubesc Moldova”, представители претор секторов и др.

Участникам предоставили посадочный материал, лопаты, вёдра. Среди высаженных деревьев – ясень, клён, берёза, ива и липа.

Генпримар Ион Чебан также примкнул к акции на участке в парке “Ла Извор” сектора Буюканы. Он поблагодарил всех, кто принимает участие в муниципальной кампании по высадке деревьев, отметив, что в прошлую субботу по городу были посажены около 6000 деревьев и кустарников.

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