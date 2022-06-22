В столице прошёл культурно-спортивный конкурс «Весёлые старты»

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Более 100 детей приняли сегодня участие в культурно-спортивном конкурсе «Весёлые старты» в Специализированной спортивной школе по гандболу №2.

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, в соревнованиях приняли участие 9 команд, которые победили в лагерях дневного пребывания на базе учреждений начального и среднего образования I и II цикла.

Это теоретические лицеи «Универсул», «Тудор Владимиреску», «Княгиня Наталья Дадиани», «Георге Менюк», «Михай Витязул», «И. С. Нечуй–Левицкий» и «Василе Лупу», сад-школа «Антонин Урсу» и театральная гимназия «Ион Лука Караджале».

Дети участвовали в различных испытаниях. Участники показали, что они хорошие спортсмены, энергичные и сплочённые, у них хорошо развиты внимание и интеллектуальные способности. В итоге лучшие ребята получили заслуженные награды. Мы намерены чаще проводить в столице такие мероприятия с участием детей, – подчеркнул градоначальник.

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