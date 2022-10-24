В столице прошел национальный чемпионат по спортивной акробатике

Национальный чемпионат по спортивной акробатике прошел в столичном Легкоатлетическом манеже.
Как сообщили в Национальном олимпийском и спортивном комитете (НОСК), в чемпионате по акробатике соревновались более ста гимнастов разного возраста, передает moldpres.md.
Самым юным участникам – девять лет. Среди них были и девочки из Украины. Победителей наградили медалями и кубками, уточнили в НОСК.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии