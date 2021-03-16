В столице пропал мужчина, страдающий провалами в памяти

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Разыскивается 63-летний Арман Георгий, житель Ботаники (Ворота города). С 15 марта его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 176 см, телосложение худощавое, глаза светлые, волосы коричневые с проседью. Был одет в чёрную куртку, синие штаны, серую шапку, обут в синие ботинки.

Ранее у пропавшего бывали провалы в памяти. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Всех располагающих какой-либо информацией просят позвонить по номерам: 079 61 63 81, 112.

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