В столице пройдут театральные представления для детей на свежем воздухе

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Примария Кишинёва сообщает, что в эти и следующие выходные в центре столицы будут организованы бесплатные кукольные представления для детей на открытом воздухе.

В воскресенье, 18 сентября, в 11.00-18.00, в сквере им. Mихая Долгана (ул. Болгарская, 43), пройдут спектакли “Gâștele sălbatice” (народная сказка) кукольного театра “Pinocchio” и “Кот Леопольд” (Аркадий Хайт) кукольного театра “Guguță”.

Кроме того, в следующую субботу, 24 сентября, в 14.00-18.00, в парке им. Штефана чел Маре состоится презентация “Incursiuni în lumea teatrului de păpuși. Jocuri de animație”, а также спектакль “Кот Леопольд” (Аркадия Хайта) кукольного театра “Guguță”.

А в воскресенье, 25 сентября, в 11.00-13.00, в сквере им. Михая Долгана (ул. Болгарская, 43), состоится спектакль “Puișorul de aur” (Владимира Орлова) кукольного театра “Pinocchio”.

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